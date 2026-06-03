Tras anillo de compromiso de Valdivia: Daniela Aránguiz recuerda “tormentoso” matrimonio con el exfutbolista

La panelista aseguró que no está interesada en él y presentó su molestia al recibir consultas de su exmarido.

Recientemente se dio a conocer que Jorge Valdivia le habría entregado un anillo de compromiso a su nueva pareja, Priscilla “Titi” Armenakis.

Ante esto, la exesposa del futbolista, Daniela Aránguiz recordó su propio matrimonio con Valdivia detallando complejas situaciones por las que pasó.

Qué dijo Daniela Aránguiz sobre su matrimonio con Valdivia

Durante el último capítulo del programa Sígueme de TV+, la panelista comentó que “el pasado con Jorge Valdivia fue un pasado súper sufrido, súper tormentoso, súper engañado y traicionado”.





Recordando polémicos episodios de su relación, añadió: “Me fueron muy infiel, tuve los cuernos más grandes de Chile. Todo eso yo lo dejé en el pasado, ya fue”.

Respecto a la insistencia de los medios por relacionarla con Valdivia y su nueva novia, indicó que “no me dejan avanzar y me estancan queriendo comparar la relación de él conmigo”.

“Cuando Jorge tuvo una relación, que me arrepiento quizás mucho, que con esta persona de alto conocimiento y que no puedo nombrar… Sí, yo me volví media crazy, pero era obvio, yo fui engañada con esa relación”, recordó Aránguiz.

A modo de cierre, Daniela recalcó que “a mí, él, como hombre, no me interesa nada (…) yo le tengo una estima muy grande, lo quiero mucho como el papá de mis hijos y le deseo lo mejor”.