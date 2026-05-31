Médium anuncia acciones legales contra Daniela Aránguiz y destapa desconocido vínculo con “amarre” hacia Jorge Valdivia

“Bruja chanta”, comentó la panelista de farándula, lo que molestó profundamente a Sonia Valenzuela.

Sonia Valenzuela anunció que tomará acciones legales contra Daniela Aránguiz, luego de que la panelista la llamara “bruja chanta” durante un programa de farándula, pese a que la amiga de la madre de Javiera Suárez llevaría años de trayectoria en el esoterismo.

En este sentido, la médium reveló detalles sobre la conexión que habría tenido ella en el pasado con Aránguiz y Jorge Valdivia, mientras este se encontraba en una relación con Maite Orsini.

Cabe destacar que esta discusión fue escalando luego de que la tarotista empezara a publicar controversiales mensajes contra el doctor Cristián Arriagada y su nueva pareja, Kika Silva, incluyendo declaraciones sobre el hijo de la periodista fallecida, dichos que molestaron a más de un personaje de la televisión.

¿Qué dijo? Anuncian querella por injurias y calumnias

“Esa bruja tollera que vino para acá ayer. Bruja chanta, pero chanta“, comentó Daniela en el programa Sígueme de TV+ luego de que Sonia fuera al panel la jornada anterior.





Tras estas declaraciones, Valenzuela se presentó en Zona de Estrellas junto a su abogado para anunciar las acciones legales contra la panelista, indicando que “llevo 30 años trabajando. No soy solo tarotista, soy médium, soy coaching, estudié neurociencia. Tampoco soy una persona que se vino a parar hoy día a la televisión”.

Sobre la demanda que interpuso, según el abogado, está fundamentada en que “la injuria y la calumnia están precisamente en los dichos que ella realiza en el programa, donde busca denostar y dañar la honra de Sonia. Además, lo hace públicamente a través de un medio de comunicación”.

El pasado de Sonia y Daniela que implicaría a Jorge Valdivia

De acuerdo con una declaración de la médium en Qué te lo digo, de Zona Latina, la enemistad con Aránguiz nació cuando Jorge Valdivia pidió ayuda a Sonia para “sacarle un amarre” que aparentemente le había hecho Daniela mientras él estaba con Maite Orsini: los polémicos calzoncillos en el freezer.

En este sentido, la tarotista le hizo una limpieza energética a Valdivia, situación que Daniela vio por las cámaras de la vivienda. “Me trató muy mal. Me mandó mensajes muy feos”, declaró, agregando que en otro momento fue acusada por Aránguiz de hacerle magia negra, según le había asegurado Latife Soto a la panelista.