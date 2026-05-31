Encuentran mosquito transmisor del dengue en colegio de Antofagasta: Seremi de Salud activó protocolos

Este protocolo consta de inspección domiciliaria y fumigación en un radio de entre 100 hasta 300 metros.

La Seremi de Salud de Antofagasta confirmó el hallazgo del mosquito Aedes Aegypti, un zancudo vector que puede transmitir el dengue y otras enfermedades.

El hallazgo se dio gracias a un profesor del Colegio Divina Pastora al interior del establecimiento ubicado al norte de la ciudad.





Encuentran mosquito transmisor del dengue en Antofagasta

A través de un comunicado, el seremi de Salud, Rodrigo Medina, informó que “ante el hallazgo, la autoridad sanitaria activó de inmediato los protocolos y plan de contingencia con el objetivo de controlar oportunamente la situación y evitar la propagación del insecto”.

El mosquito Aedes Aegypti no solo es capaz de transmitir el dengue, sino que también es vector de zika y chikungunya, entre otras, y se trata de un insecto de color negro con manchas blancas.

Al respecto, el seremi expuso que no existen casos autóctonos en Chile continental de estas enfermedades, las cuales se transmiten a través de un insecto infectado.

“La autoridad destacó la necesidad de evitar en el hogar y los inmuebles en general, recipientes en los patios, floreros, objetos o elementos en desuso que puedan acumular agua”, expusieron.

Asimismo, a través de sus redes sociales compartieron el inicio el plan de contingencia, que consiste en una inspección puerta a puerta y fumigación preventiva a un radio de 100 metros y luego hasta 300 metros.

Finalmente, desde la institución explicaron que en la inspección domiciliaria se presentará un geólogo con el logo de la Seremi en su uniforme y credencial.

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