Alerta amarilla en Isla de Pascua: Advierten brote de dengue con 18 casos confirmados

Además, Senapred dio a conocer que se reporta un caso sospechoso, a la espera de resultados de análisis.

Senapred informó que continúa la alerta amarilla y monitoreo para las provincias de Los Andes e Isla de Pascua por casos de dengue.

“De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Regional de Senapred Valparaíso, respecto a la presencia de un brote de Dengue en Isla de Pascua, se informan 18 casos confirmados, sin personas hospitalizadas”, se publicó.

Además, la entidad dio a conocer que se reporta un caso sospechoso, a la espera de resultados de análisis.

“En consideración a lo anterior y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred mantiene la Alerta Amarilla por alteración sanitaria para las provincias de Los Andes e Isla de Pascua, que permanece vigente desde el 16 de abril del 2024 y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten”, se indicó.





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