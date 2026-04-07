Alerta amarilla en Isla de Pascua: Advierten brote de dengue con 18 casos confirmados
Además, Senapred dio a conocer que se reporta un caso sospechoso, a la espera de resultados de análisis.
Senapred informó que continúa la alerta amarilla y monitoreo para las provincias de Los Andes e Isla de Pascua por casos de dengue.
“De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Regional de Senapred Valparaíso, respecto a la presencia de un brote de Dengue en Isla de Pascua, se informan 18 casos confirmados, sin personas hospitalizadas”, se publicó.
Además, la entidad dio a conocer que se reporta un caso sospechoso, a la espera de resultados de análisis.
“En consideración a lo anterior y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred mantiene la Alerta Amarilla por alteración sanitaria para las provincias de Los Andes e Isla de Pascua, que permanece vigente desde el 16 de abril del 2024 y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten”, se indicó.
¿Qué es el dengue y cuáles con sus síntomas?
El dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que comúnmente se presenta en zonas con climas tropicales.
Según detalló la doctora Natalia Vidal, urgencióloga de Clínica Dávila Vespucio, sus principales síntomas son: cefalea, fiebre, náuseas, dolor articular y dolor muscular.
Se recomienda que quienes presenten esta sintomatología acudan a un centro asistencial.
Desde que el mosquito pica, pueden pasar de 4 a 10 días para presentar los síntomas, los que se podrían mantener entre 2 a 7 días.
La doctora también recomendó mantener otros cuidados como: Tener el pasto de la casa corto, en caso de tener piscina mantenerla con cloro, cambiar el agua de las mascotas frecuentemente y evitar el agua en floreros.