“Son un desastre”: Diputada Rodríguez respondió a Facultad de Derecho tras comunicado por funa

Además, también contestó al comunicado que publicó la Secretaría de Memoria y Derechos Humanos de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh).

La diputada Javiera Rodríguez reaccionó a los comunicados que han sido publicados tras su tenso paso en una charla en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 29, cuando la diputada del Partido Republicano dio una charla sobre “liderazgo estudiantil universitario”, lo que generó manifestaciones en rechazo una vez finalizada la instancia. En el lugar, acusó la parlamentaria, “sufrí de una funa en la U de Chile por un grupo extremista que cree que la violencia es una forma válida de hacer política”.





¿Qué dijo la Facultad de derecho de la Universidad de Chile?

Al respecto, el primer comunicado fue de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde mencionaron que se resguardó en todo momento la seguridad de la parlamentaria.

Aunque rechazaron categóricamente la violencia, la autodenominada “capitana Rodríguez” manifestó su enojo debido al párrafo final del comunicado:“ No compartimos el método de la provocación (de ningún sector político) ni la tergiversación de hechos o situaciones para obtener determinados fines”.

“Gritaron, pifiaron, insultaron al inicio, durante la actividad y al salir. Solo había un guardia para 60 personas. Además, sería bueno hacer una condena sin matices de la violencia, sin insinuar bajamente que alguien la provocó. Son un desastre”, contestó la parlamentaria a través de X.

¿Qué dijo la Secretaría de Memoria y Derechos Humanos de la Federación de Estudiantes de la FECh?

Por su parte, la Secretaría de Memoria y Derechos Humanos de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) acusó agresiones por parte del equipo de la diputada Rodríguez.

“Nos provocaron, empujaron y agredieron, en ningún momento tocamos a la diputada (…) No hubo agresiones a su persona (…) No nos cansaremos de luchar”, aseguraron.

Al respecto, la parlamentaria contestó: “Los desafío a mostrar alguna evidencia de lo que nombran (sorpresa. No hay). Mi equipo es pequeño y estaban alrededor mío conteniendo los empujones”.

“Dejen de mentir y háganse cargo de buena vez”, arremetió, mientras que la secretaría acusó “constantes provocaciones por parte de sectores de la Nueva Derecha Universitaria (NDU)”.

En esa misma línea, rechazaron los dichos de la diputada Rodríguez en la charla sobre cuestionamientos a las pensiones y mecanismos de reparación tanto en el estallido social como en dictadura, asegurando que se trata de una forma de revictimización.

“Cada vez que una persona negacionista pise nuestra casa de estudios, somos los estudiantes quienes debemos sacar la voz”, concluyeron.

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Gritaron, pifiaron, insultaron al inicio, durante la actividad y al salir. Solo había UN guardia para 60 personas. Además, sería bueno hacer una condena SIN MATICES de la violencia, sin insinuar bajamente que alguien la provocó. Son un desastre. https://t.co/ww7Y5NwOWu — 𝗝𝗔𝗩𝗜𝗘𝗥𝗔 𝗥𝗢𝗗𝗥𝗜́𝗚𝗨𝗘𝗭 • Diputada 🇨🇱 (@capitanarod) May 30, 2026