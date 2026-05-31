Previo a Cuenta Pública: Solo 2 de cada 10 encuestados cree que el Gobierno tiene “plan de seguridad concreto”, según Pulso Ciudadano

A casi tres meses de asumir, su efectividad ha sido objeto de cuestionamientos y persisten dudas entre la ciudadanía respecto de la existencia de una estrategia clara y concreta en esta materia.

Este domingo se dio a conocer la nueva edición de Pulso Ciudadano, encuesta que en esta ocasión mostró una baja tanto en la aprobación como la desaproabación del presidente José Antonio Kast.

De acuerdo con la medición, el 31,0% (-0,2 ptos.) “aprueba” al Mandatario, mientras el 53,3% (-1,1 ptos.) “desaprueba” su gestión. Algo opuesto ocurrió con la alternativa “no sé”, que subió al 15,7% (+1,3 ptos.)

Con estas cifras, José Antonio Kast se presentará este lunes 1 de junio en el Congreso para su primera Cuenta Pública, donde a contar de las 12:10 horas se espera que la Presidenta del Senado inicie la sesión e invite al Presidente a dar cuenta de la marcha política y administrativa del país.

Plan de seguridad

En esta consulta ciudadana también se evaluó el plan de seguridad del Gobierno, uno de los principales ejes de campaña del Mandatario. A casi tres meses de asumir, su efectividad ha sido objeto de cuestionamientos y persisten dudas entre la ciudadanía respecto de la existencia de una estrategia clara y concreta en esta materia.

Recordemos que el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirmó que utilizarán la Política Nacional de Seguridad Pública impulsada por el expresidente Gabriel Boric para frenar los problemas de delincuencia.

Ante esto se consultó a los encuestados: “ ¿Cree que el Gobierno del presidente Kast tiene un plan de seguridad concreto? “. La opinión de los ciudadanos tuvo una clara mayoría en la opción “no” con un 65,7%, versus el “sí” con poco menos de un 20% del total, registrando que solo 2 de cada 10 consultados creen en su plan.