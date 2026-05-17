Pulso Ciudadano: Presidente Kast logra frenar caída en aprobación tras semanas a la baja

De acuerdo a lo publicado, el 31,2 % de los chilenos aprueba la gestión del mandatario lo que representa un aumento de 2,1 puntos respecto a la anterior encuesta.

Este domingo 17 de mayo se dieron a conocer los resultados de una nueva encuesta de Pulso Ciudadano, donde la aprobación del presidente José Antonio Kast registró una leve alza.

El mandatario arrastraba una constante baja, ya que en marzo su aprobación se situó en 47,5%, sin embargo, luego bajó tres encuestas consecutivas hasta los resultados de este domingo.

De acuerdo a lo publicado, el 31,2 % de los chilenos aprueba la gestión de Kast, lo que equivale a un aumento de 2,1 puntos porcentuales .





Aprobación y desaprobación del presidente José Antonio Kast

Según lo señalado por Pulso Ciudadano, la desaprobación de José Antonio Kast se sitúa en 54,4%, lo que implica una baja de -1,8 puntos porcentuales respecto de abril. El 14,4% de los encuestados afirmó que no sabe.

El nivel de confianza en el presidente Kast se mantiene prácticamente sin variación estadística respecto a la medición anterior. El 23,7% declara tener mucha confianza o confianza total, el 23,7% una confianza mediana, y el 52,6% poca o nada de confianza.

La desconfianza en tanto ha más que duplicado la confianza alta desde diciembre de 2025 (peak: 36,0%).

La desconfianza es especialmente alta entre jóvenes de 18 a 30 años (60,1%), en la Región Metropolitana (57,1%) y entre quienes se identifican con la izquierda (91,5%). Sólo entre los partidarios del Gobierno existe mayoría que confía en el Presidente (68,6%).