Quién era Joaquín Lavín Pradenas y cuál fue su vínculo con la comuna de Portezuelo

El padre del exalcalde de Las Condes se convirtió en jefe comunal con el inicio de la dictadura en Chile.

Este domingo se confirmó el fallecimiento de Joaquín Lavín Pradenas, padre del exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín Infante, a sus 99 años.

Desde la Municipalidad de Portezuelos, donde se desempeñó como alcalde y concejal, dedicaron palabras en su memoria y decretaron cuatro días de duelo comunal.

Quién era Joaquín Lavín Pradenas

El abuelo del exdiputado Joaquín Lavín León, llegó a la alcaldía de Portezuelo en 1973 con el inicio de la dictadura y la designación de alcaldes, y se mantuvo en el cargo hasta 1975.

Luego, Lavín Pradenas volvió a tomar el mando de la comuna en 1986, esta vez por cinco años consecutivos.

Llegada la democracia, participó en elecciones y ganó un cupo como concejal entre 1996 y 2000.





Casado con la fallecida Carmen Infante Vial, el exalcalde de Portezuelo se dedicó a ser viticultor en el Fundo Santa Ana, donde producía vinos para misa.

Respecto a los servicios funerarios, a las 18:30 horas de hoy domingo se realizará una misa en su honor en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Portezuelo, y durante el día lunes será trasladado hasta la capital para sepultar sus restos junto a su esposa en el Cementerio Católico.