Defensa de Joaquín Lavín Jr interpuso recurso de amparo por resolución de prisión preventiva: “Arbitraria e ilegal”

Cristóbal Bonanic, abogado del exdiputado, acusó una “vulneración al derecho a la libertad personal” tras medida cautelar dictada el pasado viernes.

El abogado Cristóbal Bonanic, en defensa del exdiputado Joaquín Lavín León, interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

El penalista consideró “arbitraria e ilegal” la medida cautelar dictada por el juez Daniel Urrutia, quien decretó su prisión preventiva el pasado 8 de mayo en la audiencia de formalización.

“La prisión preventiva fue decretada con infracción a la Constitución y al Código Procesal Penal”, acusó Bonanic. Además agregó que la resolución “vulnera el derecho a la libertad personal”.

Para la defensa de Lavín León, el Ministerio Público habría incorporado delitos, facturas y antecedentes que no estaban incluidos en la solicitud original de desafuero.





“Por tanto, no resulta constitucionalmente posible formalizar a un diputado por hechos distintos a los que sirvieron de base”, expresó.

Bonanic criticó que Urrutia habría reproducido de manera textual partes de la formalización del Ministerio Público: “No existe análisis propio del tribunal”.

Junto a esto, el recurso apuntó directamente a las expresiones del juez acusando que “se imputa una supuesta red de corrupción”, lo que daría “cuenta más bien de una opinión del magistrado”.