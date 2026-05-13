“Estando aquí adentro…”: Joaquín Lavín Infante revela estado de su hijo tras visita en Capitán Yáber

El padre del exdiputado se refirió a la situación judicial que está atravesando su hijo al estar acusado de corrupción.

Joaquín Lavín Infante, padre del exdiputado Joaquín Lavín León, visitó a su hijo en Capitán Yáber la tarde de este miércoles.

Tras su encuentro, el exalcalde conversó con la prensa sobre el estado en el que se encuentra Lavín León, cumpliendo su medida cautelar de prisión preventiva.

“ Estando aquí adentro, nadie puede decir que está bien. Pero dentro de todo, lo encontré tranquilo, esperanzado en lo que pueda pasar. Lo vi bien“, compartió.





Además, Lavín Infante mencionó una especial petición que le hizo su hijo: “Que agradeciera, nos han llegado muchas muestras de cariño de gente que nos ha escrito”.

Respecto a la situación judicial del exdiputado acusado por delitos de corrupción solo expresó que “esperamos que la justicia resuelva”.

“Estamos en un momento como familia en el que preferimos no ver televisión ni leer diarios, así uno está con más paz en el corazón“, agregó.