Bono Dueña de Casa 2026: Cómo acceder al beneficio que entrega hasta $463.068

Este bono, gestionado por el Ministerio de Desarrollo Social, tiene una duración de dos años y está destinado a personas usuarias de los Programas del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

El Bono de Protección, generalmente conocido como Bono Dueña de Casa, es un beneficio monetario mensual dirigido a los sectores más vulnerables del país que cuenten con su Registro Social de Hogares actualizado.

Este programa, gestionado por el Ministerio de Desarrollo Social, tiene una duración de dos años y está destinado a personas usuarias de los Programas del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.





¿Cuáles son los requisitos para el bono Dueña de Casa?

Su único requisito es haber aceptado la invitación a participar de uno de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades; Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos. Esta invitación se realiza a través de una Carta de Compromiso y del Plan de Intervención, que se firma al comenzar la gestión y el posterior pago del bono de Protección.

¿Cómo se postula al Bono Dueña de Casa 2026?

No es necesario postular al bono ni hacer ningún trámite adicional, basta con pertenecer al Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar y participar en el Acompañamiento Psicosocial (APS).

Este subsistema se enfoca en brindar apoyo integral y continuo a personas y familias vulnerables, seleccionadas a través de la información de la base de datos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

¿Cuáles son los montos 2026 del Bono Dueña de Casa?

El Bono de Protección se paga mensualmente durante 24 meses, y el monto varía según el periodo de ejecución del Acompañamiento Psicosocial (APS). Los montos son los siguientes:

Primeros 6 meses: $24.263

Meses 7 al 12: $18.466

Meses 13 al 18: $12.696

Meses 19 al 24: $21.753.

El monto total a pagar sería de $463.068