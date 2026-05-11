Bono Dueña de Casa 2026: El requisito para recibir los $456.792 que se pagan sin postular
Este aporte mensual se paga a familias vulnerables que formen parte del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades. El monto se entrega de manera escalonada.
Muchas familias pueden acceder a un apoyo económico mensual sin necesidad de realizar trámites o completar postulaciones. Se trata del Bono Dueña de Casa, también conocido como Bono de Protección.
El beneficio busca fortalecer los ingresos de hogares vulnerables y se entrega automáticamente a quienes cumplan con las condiciones establecidas por el programa.
Los pagos se realizan durante 24 meses consecutivos y pueden alcanzar un total cercano a los $450 mil en todo el período.
Cuánto dinero entrega el Bono Dueña de Casa
Los montos cambian dependiendo de la etapa en que se encuentre el beneficiario del Bono Dueña de Casa.
Los pagos para este año se distribuyen así:
- Primeros 6 meses: $23.694 mensuales
- Meses 7 al 12: $18.033 mensuales
- Meses 13 al 18: $12.398 mensuales
- Meses 19 al 24: $22.007 mensuales
El dinero se deposita en una cuenta bancaria o CuentaRUT de BancoEstado. También puede cobrarse de forma presencial en Caja Los Héroes o sucursales BancoEstado.
Requisitos para recibir el beneficio
El Bono de Protección no requiere postulación, pero sí exige cumplir ciertas condiciones.
- Pertenecer al Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades
- Participar en programas como Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos
- Haber aceptado la invitación del Ministerio
- Firmar la Carta de Compromiso y el Plan de Intervención correspondiente
Debido a que el beneficio se activa automáticamente, muchas personas pueden recibir el pago sin haber iniciado una solicitud formal.
Cómo revisar con tu RUT si recibes el pago
Para consultar si te corresponde el Bono Dueña de Casa, solo debes ingresar al sitio mi.chileatiende.gob.cl.
Una vez dentro de la plataforma:
- Digita tu RUT
- El sistema informará si recibes el beneficio
Debido a que el pago es automático, muchas personas pueden tener el aporte disponible sin haber realizado una postulación previa.