Bono Dueña de Casa 2026: El requisito para recibir los $456.792 que se pagan sin postular

Este aporte mensual se paga a familias vulnerables que formen parte del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades. El monto se entrega de manera escalonada.

Muchas familias pueden acceder a un apoyo económico mensual sin necesidad de realizar trámites o completar postulaciones. Se trata del Bono Dueña de Casa, también conocido como Bono de Protección.

El beneficio busca fortalecer los ingresos de hogares vulnerables y se entrega automáticamente a quienes cumplan con las condiciones establecidas por el programa.

Los pagos se realizan durante 24 meses consecutivos y pueden alcanzar un total cercano a los $450 mil en todo el período.

Cuánto dinero entrega el Bono Dueña de Casa

Los montos cambian dependiendo de la etapa en que se encuentre el beneficiario del Bono Dueña de Casa.

Los pagos para este año se distribuyen así:

Primeros 6 meses: $23.694 mensuales

mensuales Meses 7 al 12: $18.033 mensuales

mensuales Meses 13 al 18: $12.398 mensuales

mensuales Meses 19 al 24: $22.007 mensuales

El dinero se deposita en una cuenta bancaria o CuentaRUT de BancoEstado. También puede cobrarse de forma presencial en Caja Los Héroes o sucursales BancoEstado.





Requisitos para recibir el beneficio

El Bono de Protección no requiere postulación, pero sí exige cumplir ciertas condiciones.

Pertenecer al Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades

Participar en programas como Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos

Haber aceptado la invitación del Ministerio

Firmar la Carta de Compromiso y el Plan de Intervención correspondiente

Debido a que el beneficio se activa automáticamente, muchas personas pueden recibir el pago sin haber iniciado una solicitud formal.

Cómo revisar con tu RUT si recibes el pago

Para consultar si te corresponde el Bono Dueña de Casa, solo debes ingresar al sitio mi.chileatiende.gob.cl.

Una vez dentro de la plataforma:

Digita tu RUT

El sistema informará si recibes el beneficio

Debido a que el pago es automático, muchas personas pueden tener el aporte disponible sin haber realizado una postulación previa.