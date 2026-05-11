“Siempre contigo”: El emotivo apoyo de Maly Jorquiera a Sergio Freire tras la muerte de su madre

A través de Instagram, la actriz dedicó sentidas palabras para su exsuegra Elizabeth Díaz. “Tu nieto te ama, te llora, pero sabe que lo cuidarás desde el cielo”, expresó.

Este lunes Maly Jorquiera dedicó un emotivo mensaje por el fallecimiento de su exsuegra, Elizabeth Díaz, madre del comediante Sergio Freire.

A través de Instagram, la actriz comenzó su dedicatoria dirigiéndose a su hijo Lucas, fruto de su relación con el exintegrante del Club de la Comedia.

“Se fue tu Guelita paterna hoy, pero vivirá por siempre en tu corazón mi bebé, porque a pesar de los problemas de los adultos, siempre supimos mantenerte al margen, mi vida”, expresó Maly, acompañando sus palabras con fotografías familiares.

En esa misma línea, expresó: “Vuela alto Guelita. Tu nieto te ama, te llora, pero sabe que lo cuidarás desde el cielo!! Amén!”.

Finalmente, la comediante también envió un mensaje directo a Freire: “Fuerza, @wenafreire Siempre contigo, al infinito y más allá!! Te amamos!! #familiaporsiempre”.





El agradecimiento de Sergio Freire

Freire reaccionó a la publicación de la actriz, reafirmando su cercanía y apoyo constante. “Lindas fotos y hermosas palabras, gracias por estar siempre”, comentó.

Durante esta mañana, el humorista dio a conocer el deceso de su madre con un conmovedor mensaje en redes sociales. “Recién asimilando tu pérdida y sin querer arruinar el Día de la Madre de nadie hoy despido a la mía, nuestra Ely“, comenzó diciendo.

“Siempre te llevaremos en nuestros corazones como la persona especial que eras. Que tu buen humor te lleve a rodearte de las almas más alegres del cielo. Te amaremos por siempre. Buen viaje madre, compañera y amiga”, cerró.