Enel anuncia cortes de luz en 10 comunas de la Región Metropolitana en las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 10 comunas de la región Metropolitana sufrirán corte de luz durante la jornada de este jueves 14 de mayo.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Quilicura, Conchalí, Independencia, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, La Florida, Ñuñoa, La Reina, Las Condes y Vitacura.





Las comunas de Santiago que sufrirán corte de luz este jueves 14 de mayo

Quilicura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Independencia: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Maipú: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Pedro Aguirre Cerda: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Ñuñoa: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

La Reina: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.