Siguen los coletazos: Ministra Lincolao enfrenta cuestionamientos tras renuncia de exsubsecretario Araos

En conversación exclusiva con Daniel Matamala en CHV Noticias, Rafael Araos confirmó que renunció a su cargo de subsecretario del Ministerio de Ciencias por diferencias con la ministra Ximena Lincolao respecto a un plan de despidos masivos en la cartera.

Siguen las reacciones a las declaraciones del exSubsecretario de Ciencias y se agudizó la crisis dentro del ministerio. Rafael Araos, en conversación con Daniel Matamala, dijo en relación al motivo de su renuncia que existía un plan de despidos masivos.

Luego de estas declaraciones, hoy los empleados de la cartera se declararon en alerta ante eventuales despidos masivos. Mientras la ministra Ximena Lincolao enfrenta también cuestionamientos luego de reconocer que omitió en su declaración de patrimonio al menos tres sociedades. Diputados de oposición oficiaron a Contraloría.