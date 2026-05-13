“Le pertenece legítimamente a ella”: Cata Vallejos responde a querella y diseñador de la corona desmiente a Eric Garrido

La representante de Miss Universo Pucón aseguró que “me siento profundamente afectada y vulnerada”.

Catalina Vallejos rompió el silencio este miércoles y se refirió a la querella que interpuso el director de Miss Universo La Reina, Eric Garrido, en su contra por apropiación indebida.

Entre los objetos que se encuentran en la demanda está una corona avaluada en $3 millones de pesos que Catalina probó que es de su propiedad.





¿Qué dijo Catalina Vallejos?

A través de su cuenta de Instagram, Catalina señaló: “Me siento profundamente afectada y vulnerada”.

En esa misma línea, aseguró que se trata de una “difusión de mentiras, calumnias y acusaciones completamente falsas que dañan gravemente mi imagen y mi integridad personal”.

Vallejos aseguró tener pruebas de que las acusaciones son falsas y luego agregó: “Me duele profundamente estar siendo juzgada por hechos que no son reales, así como sentirme expuesta a un constante acoso y a una serie de acciones dirigidas en mi contra”.

Minutos más tarde, José Saltarén Ramírez, diseñador de la corona, expuso un comunicado donde asegura que se hizo una negociación con la organización de Miss Universo La Reina.

“Considerando la alta estima y reconocimiento que merece la señorita Cata Vallejos. En consecuencia, esta pieza le pertenece legítimamente a ella”, relata, rechazando los dichos de Eric Garrido.

Además, Saltarén indicó que Catalina devolvió la pieza debido a la polémica, lamentando la situación.

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