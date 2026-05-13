Acusan que se llevó el vestido y hasta la corona: La querella contra Catalina Vallejos por $7 millones

Eric Garrido, director comunal de Miss Universo La Reina, interpuso la acción judicial por apropiación indebida pues señaló que la modelo no devolvió objetos que son de propiedad de la organización.

A tres semanas de la destitución de Catalina Vallejos como Miss Universo La Reina, esta jornada se conocieron detalles de la acción judicial que presentó la organización en contra de la modelo.

Fue el director comunal del certamen, Eric Garrido, quien interpuso una querella criminal por apropiación indebida, pues acusó a la influencer de apropiarse de varios bienes que le fueron entregados cuando era candidata.

En concreto, dice el documento, a Vallejos le fueron entregados distintos artículos para sesiones fotográficas, eventos y presentaciones vinculadas al certamen.





Según reveló The Clinic, entre ellos aparecen una corona oficial del certamen avaluada en $3 millones, vestidos de gala, extensiones de cabello, un traje de cuero negro y la banda de “Miss Universo La Reina”.

La acción judicial, presentada ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, cifra el valor total de las especies en aproximadamente $7.180.000.

En ella, Garrido aseguró que tras comunicar a la reina de belleza su desvinculación se realizaron “reiteradas solicitudes” para recuperar los objetos, pero acusa que se negó a devolverlas. De momento, la involucrada no ha emitido declaraciones al respecto.