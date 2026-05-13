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Dos sujetos detenidos: Persecución por cuatro comunas de Santiago terminó con violento choque en Colina

Los delincuentes intentaron arrancar a pie por entremedio de los autos en movimiento, sin embargo, la mitad de ellos logró ser atrapados.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

Una larga persecución policial que dio inicio en Colina y terminó en Huechuraba, pasando por Lo Barnechea y Vitacura, dejó autos chocados y dos sujetos detenidos en el lugar.

El hecho se dio luego de que un sujeto denunciara el robo de su mochila y un notebook desde el interior de su vehículo que estaba estacionado en la vía pública.

Gracias a las cámaras de seguridad, se logró identificar el auto de un grupo de delincuentes, por lo que Carabineros comenzaron a perseguirlos hasta Huechuraba, en donde chocaron con dos vehículos e intentaron arrancar a pie, sin embargo, lograron ser atrapados por los policías y recuperar las especies robadas.

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