Dos sujetos detenidos: Persecución por cuatro comunas de Santiago terminó con violento choque en Colina

Los delincuentes intentaron arrancar a pie por entremedio de los autos en movimiento, sin embargo, la mitad de ellos logró ser atrapados.

Una larga persecución policial que dio inicio en Colina y terminó en Huechuraba, pasando por Lo Barnechea y Vitacura, dejó autos chocados y dos sujetos detenidos en el lugar.

El hecho se dio luego de que un sujeto denunciara el robo de su mochila y un notebook desde el interior de su vehículo que estaba estacionado en la vía pública.

Gracias a las cámaras de seguridad, se logró identificar el auto de un grupo de delincuentes, por lo que Carabineros comenzaron a perseguirlos hasta Huechuraba, en donde chocaron con dos vehículos e intentaron arrancar a pie, sin embargo, lograron ser atrapados por los policías y recuperar las especies robadas.