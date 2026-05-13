Detienen a segundo implicado por secuestro en Recoleta: Robaron a clientes y raptaron a víctima

El ciudadano venezolano en situación migratoria irregular es acusado de participar en el secuestro de un ciudadano de ese mismo país ocurrido en enero de 2026 en la comuna de Recoleta.

La Policía de Investigaciones (PDI) logró la detención de un segundo implicado en un secuestro ocurrido en enero de este año en la comuna de Recoleta.

Según detalló, el jefe de la BIPE Antisecuestros Metropolitana, subprefecto Hassel Barrientos, el hombre capturado es un ciudadano venezolano de 24 años.

“Este sujeto también es investigado por distintos otros delitos contra la propiedad, en los cuales puede haber participado y también la trazabilidad que nos puede dar el arma de fuego incautada”, aseguró.

En esa línea, desde Fiscalía señalaron que “se logró determinar a lo largo de la investigación incluso los dos lugares donde estuvieron bajo cautiverio a la víctima, que fue en la comuna de Pudahuel”.





El violento secuestro en Recoleta

El secuestro tuvo lugar el 23 de enero de 2026, cuando un grupo de sujetos armados secuestró a un hombre de nacionalidad venezolana desde una barbería.

Los delincuentes intimidaron a quienes estaban en el lugar y robaron diversas especies tanto a trabajadores como a los clientes.

La víctima luego fue subida a la fuerza a un vehículo para ser trasladada a inmuebles en la comuna de Pudahuel, donde permaneció hasta su liberación.