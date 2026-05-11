Asesinan a hombre a metros de la Vega Central en Recoleta: Vecinos escucharon más de 20 disparos

El homicidio tuvo lugar pasadas las 10:00 AM en calle Los Olivos, a menos de una cuadra del tradicional mercado capitalino. Fiscalía ECOH indaga lo ocurrido.

Un hombre fue baleado en la cabeza en horas de esta mañana en la calle Los Olivos en la comuna de Recoleta, en un sector cercano a la Vega Central.

Aunque la persona no ha sido identificada, se presume que sería de nacionalidad extranjera. Al momento del ataque caminaba por la calle con un carro con mercadería.

En esa línea, testigos aseguraron a Contigo en la Mañana que escucharon cerca de 25 disparos en el sector, aunque en el lugar solo han sido encontrados cuatro casquillos.





Tras desarrollar las primeras diligencias, funcionarios de Carabineros informaron el crimen al Ministerio Público el que, a su vez, derivó el caso a la Policía de Investigaciones.

Desde la policía civil informaron que la Brigada de Homicidios Centro Norte se encuentra trabajando en el sitio del suceso y que la Fiscalía ECOH indagará lo ocurrido.

“Pudimos constatar que se encontraba una persona adulta, con un impacto balístico en su cabeza, y existían distintos proyectiles en el suelo, los cuales indicaban que había ocurrido una situación con armas de fuego“, informó el mayor Cristián González.