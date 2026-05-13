Ciudadano peruano fue expulsado del país: Tenía 13 causas por robo y “notificación roja internacional”

El sujeto de 48 años contaba con una orden de expulsión por ingreso al país con documentación falsa, burlando de esta manera los controles migratorios.

El Servicio de Migraciones y la Policía de Investigaciones concretó este miércoles la expulsión de un ciudadano peruano que contaba con un amplio prontuario policial.

Según detallaron ambos servicios, el sujeto tenía causas por delitos como robo en lugar no habitado, amenazas simples contra personas y robo con fuerza.

Incluso, agregaron, contaba con una “notificación roja internacional” emitida el 8 de junio de 2017 por el delito de “robo a mano armada” que contempla una pena máxima de cárcel de 20 años.





Respecto a su expulsión del país, el ciudadano peruano de 48 años registraba una orden de expulsión por ingreso al país con documentación falsa, burlando de esta manera los controles migratorios.

Solo en Chile el delincuente registraba 13 causas por robo en lugar habitado, robo con fuerza e incluso amenazas de “quemar” un local comercial, lanzada en un robo a un comerciante de la comuna de Independencia.

“Esta expulsión de un ciudadano extranjero con un prontuario criminal inaceptable es una señal potente de que el Gobierno del presidente Kast no va a retroceder en la voluntad de ordenar la casa”, expresó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.