Con bolsas de ropa y rotundo silencio: Cathy Barriga llegó a Capitán Yáber para visitar a Joaquín Lavín

Gran expectación mediática generó la exalcaldesa de Maipú en su llegada al Anexo Penitenciario. Durante esta jornada, también se espera la visita de Joaquín Lavín Infante, padre del imputado.

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, llegó este miércoles hasta el Anexo Penitenciario Capitán Yaber para visitar a su marido Joaquín Lavín León, quien está cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva por delitos de corrupción.

Rodeada de cámaras y micrófonos, Barriga causó gran expectación mediática en su arribo al recinto. Sin embargo, evitó entregar declaraciones a la prensa.

Durante esta jornada también se espera la visita del padre del imputado, Joaquín Lavín Infante.