VIDEO | Persecución policial termina en violenta colisión y dos detenidos en Iquique

El procedimiento se originó cuando el conductor de un vehículo que mantenía encargo vigente por robo se dio a la fuga.

Una persecución policial en la comuna de Alto Hospicio, en Iquique, terminó en una violenta colisión entre dos automóviles y la detención de dos personas. Una cámara lo registró todo.

El procedimiento se originó cuando un vehículo que mantenía encargo vigente por robo fue detectado por personal policial.

En el intento por fiscalizarlo, el conductor se dio a la fuga y comenzó su seguimiento. Durante ese momento, el hombre realizó una maniobra peligrosa que derivó en un accidente.





El automóvil circulaba en contra el tránsito cuando impactó otro vehículo que se desplazaba de manera normal por la vía.

En un registro revelado por la misma municipalidad de Alto Hospicio, se muestra el momento exacto de la colisión y de la detención de dos personas por Carabineros.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud y la gravedad de las lesiones de los otros involucrados en el accidente de tránsito.

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