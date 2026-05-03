Ministra Steinert responde a las críticas de su gestión: “La falta de experiencia es un error que debo asumir”

La secretaria de Estado además acusó un sentimiento de “ansiedad” de la ciudadanía. “Déjennos trabajar. Los resultados no pueden ser inmediatos”, expresó.

Trinidad Steinert, ministra de Seguridad, se sinceró respecto a los cuestionamientos que ha enfrentado durante estos casi dos meses de gestión en el gobierno de José Antoio Kast.

En entrevista con La Tercera, la secretaria de Estado se refirió a las promesas de campaña en materia de seguridad y a las expectativas de la ciudadanía sobre su gestión.

“Debo asumir”: Cuestionamientos y críticas a la ministra Steinert

Tras las críticas a las que se ha enfrentado por su gestión en los últimos meses, la ministra de Seguridad admitió que no todo ha sido manejado de manera correcta.

“ La falta de experiencia es un error que debo asumir , no poder comunicar lo que se está haciendo. Me ha faltado saber transmitir a los medios, a las autoridades, al Congreso”, expresó.

Además, Steinert respondió a si se ha sentido juzgada por la población chilena: “Cuestionada, sí. Pero creo que obedece a una ansiedad de la ciudadanía y es entendible“.

“Lo único que les digo es ‘déjennos trabajar, lo estamos haciendo, pero los resultados no pueden ser inmediatos’“, añadió la secretaria de Estado.





Steinert y las promesas de campaña de seguridad: “Entiendo la ansiedad”

Respecto a los esperados cambios a corto plazo, la ministra mencionó que “ la realidad nos demuestra que eso es muy difícil. Estamos haciendo todo para que sea lo antes posible. Entiendo la ansiedad“.

En específico, Steinert fijó “un plazo razonable, por lo menos de aquí a fin de año“, para la baja de cifras de homicidios.

En cuanto a otras de las promesas de campañas, comentó que “estamos muy pendientes de poder enviar todas aquellas reformas que fortalezcan a las policías o que den tranquilidad a la comunidad”.

Además, se refirió a las expulsiones de personas de nacionalidad venezolana en situación migratoria irregular: “Cancillería está viendo el tema con Venezuela. La verdad es que la materialización de eso no es de nuestro ministerio”.