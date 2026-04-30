Este jueves, la titular de Seguridad Pública salió al paso tras darse a conocer la sociedad que mantendría con su exesposo, quien en su calidad de jurista fue vinculado a caso de causa de narcotráfico.

El nombre de Rodrigo Irrazabal Izikson ha estado en el centro de la contingencia luego de la polémica que involucra a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y su sociedad inmobiliaria en común.

Se trata de un abogado chileno con una extensa trayectoria en el ejercicio independiente, especializado principalmente en litigios, con énfasis en materias de derecho penal y manejo de crisis legales.

¿Quién es el abogado Rodrigo Irrazabal?

Irrazabal estudió Derecho en la Universidad de Chile y posteriormente complementó su formación con estudios de posgrado, incluyendo un magíster en Reforma Procesal Penal y especializaciones en derecho tributario y gobierno corporativo.

Según su perfil en LinkedIn, el abogado cuenta con más de tres décadas de experiencia. Ha desarrollado su carrera en el ámbito privado, participando en causas complejas y utilizando herramientas de análisis estratégico.





En los últimos días, su nombre ha sido mencionado debido a su aparición en registros de la Contraloría General de la República, que incluyen a abogados que han intervenido en causas vinculadas a la Ley 20.000.

Entre los antecedentes conocidos, figura su participación en defensas de imputados por delitos de tráfico de drogas, incluyendo casos que terminaron en condenas de cárcel para los acusados.

Su vínculo con la ministra Steinert

Rodrigo Irrazabal fue pareja de la actual ministra de Seguridad , con quien mantiene una sociedad inmobiliaria constituida en 2001. Según se ha informado, esta empresa no tendría actividad ni movimientos desde hace años.

Durante un punto de prensa, la secretaria de Estado recalcó que la relación profesional de su expareja con clientes no tiene conexión con la sociedad compartida. “Su relación con ninguno de sus clientes ha sido a través de esta sociedad”, afirmó.





“Conocida esta información, él me acaba de señalar que en una sola oportunidad, hace 16 años, representó a una persona vinculada a este tipo de delitos”, indicó.

Al finalizar, Steinert sostuvo: “Quiero rechazar tajantemente la insinuación que hace el titular. Una reflexión: en política no todo vale”.

De acuerdo a la cuenta de LinkedIn de Irrazabal, el abogado fue invitado a la actividad realizada en el Palacio de La Moneda tras el cambio de mando. “Acompañando a una gran mujer, madre y amiga. Te deseo lo mejor por la seguridad de Chile, ministra Trinidad Steinert H”, escribió el jurista.