Niños con vómitos y cefalea: Evacúan a 300 personas en colegio por nuevo episodio de contaminación en Puchuncavi

Este miércoles se activaron protocolos de monitoreo de Bomberos, la municipalidad, la seremi de Salud y la superintendencia del Medio Ambiente.

Un nuevo episodio de gases contaminantes afectó a la comuna de Puchuncaví, región de Valparaíso, lo que provocó la suspensión de clases este miércoles y terminó con más de 300 personas evacuadas de un colegio.

Según informó la municipalidad, distintas instituciones activaron protocolos y se mantiene un monitoreo permanente de la situación, para resguardar “la seguridad y el bienestar de la comunidad”.

En total, se evacuaron a 333 personas de la Escuela Básica La Chocota de Puchuncaví, quienes luego fueron derivadas a una cancha designada como área segura. Además de ellos, 27 más fueron trasladados desde el jardín infantil Sirenita de Horcón.

Personal de salud del Cesfam Puchuncaví y Ventanas evaluaron los síntomas que afectaron al menos a diez niños y niñas quienes presentaron cefaleas y vómitos.





El encargado de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Puchuncaví, Mario González, comunicó la noticia a través de las redes sociales institucionales.

“Lamentablemente, hoy hemos tenido un episodio de gases contaminantes en la comuna, que ha afectado a diferentes colegios. En ese momento se encuentran bomberos desplegados en la comuna, haciendo las mediciones. Uno de los colegios se evacuó”, expresó.

Según comentó el funcionario, los servicios de la Seremi de Salud y la Superintendencia del Medio Ambiente se encontraban monitoreando la situación de igual manera.