Seguro de Cesantía: Cómo cobrarlo online y qué necesitas

El beneficio permite recibir pagos mensuales si estás cesante. El trámite se hace online con tu RUT y requiere pocos documentos.

La Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) reforzó el llamado a cobrar este beneficio tras el alza del desempleo en Chile. Si estás sin trabajo, podrías acceder a pagos mensuales con un trámite que hoy se puede hacer 100% online.

El beneficio entrega apoyo económico, cobertura de salud y otros respaldos, siempre que tengas cotizaciones registradas. El proceso fue simplificado para evitar filas y permitir que los afiliados gestionen todo desde su casa.

Seguro de Cesantía: quiénes pueden cobrarlo

Este instrumento está dirigido a trabajadores afiliados que quedaron cesantes y cumplen con un mínimo de cotizaciones. El monto y duración dependen de los fondos acumulados en su cuenta individual.

En el actual escenario laboral, se vuelve clave revisar si tienes saldo disponible y activar el pago cuanto antes para evitar quedar sin ingresos.





Cómo hacer el trámite online paso a paso

El proceso se realiza en el sitio oficial de la AFC, ingresando a la sucursal virtual con tu RUT.

Accede a la Sucursal Virtual con Clave Única o clave AFC

Ingresa el código que recibirás en tu correo (si usas Clave Única)

Revisa tu saldo disponible

Haz clic en “Cobrar Seguro de Cesantía”

Completa los datos según tu finiquito o documento de término

Adjunta el documento si corresponde

Si firmaste el finiquito electrónico en la Dirección del Trabajo, no necesitas subir archivos.

Documentos que debes tener a mano

Para completar la solicitud sin errores, es clave contar con estos documentos digitalizados:

Cédula de identidad vigente

Finiquito o documento de término laboral (renuncia o despido)

Condiciones del archivo:

Formatos permitidos: PDF, JPG, JPEG o PNG

Debe estar a color y completo

Peso máximo de 12 MB

El nombre del archivo no puede tener “ñ” ni tildes

También puedes hacerlo presencial

Si prefieres atención directa, puedes acudir a una sucursal de AFC. La recomendación es agendar hora previamente para evitar esperas.

Llevar cédula de identidad vigente

Presentar finiquito original o documento de término

Cómo consultar con tu RUT

Para saber si puedes cobrar el Seguro de Cesantía o revisar tu saldo, debes ingresar a la sucursal virtual de AFC con tu RUT. Desde ahí puedes iniciar la solicitud y hacer seguimiento del pago sin salir de casa.