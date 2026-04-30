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Seguro de Cesantía: Cómo cobrarlo online y qué necesitas

El beneficio permite recibir pagos mensuales si estás cesante. El trámite se hace online con tu RUT y requiere pocos documentos.

Redacción Chilevisión
Por Redacción Chilevisión

La Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) reforzó el llamado a cobrar este beneficio tras el alza del desempleo en Chile. Si estás sin trabajo, podrías acceder a pagos mensuales con un trámite que hoy se puede hacer 100% online.

El beneficio entrega apoyo económico, cobertura de salud y otros respaldos, siempre que tengas cotizaciones registradas. El proceso fue simplificado para evitar filas y permitir que los afiliados gestionen todo desde su casa.

Seguro de Cesantía: quiénes pueden cobrarlo

Este instrumento está dirigido a trabajadores afiliados que quedaron cesantes y cumplen con un mínimo de cotizaciones. El monto y duración dependen de los fondos acumulados en su cuenta individual.

En el actual escenario laboral, se vuelve clave revisar si tienes saldo disponible y activar el pago cuanto antes para evitar quedar sin ingresos.

Cómo hacer el trámite online paso a paso

El proceso se realiza en el sitio oficial de la AFC, ingresando a la sucursal virtual con tu RUT.

  • Accede a la Sucursal Virtual con Clave Única o clave AFC
  • Ingresa el código que recibirás en tu correo (si usas Clave Única)
  • Revisa tu saldo disponible
  • Haz clic en “Cobrar Seguro de Cesantía”
  • Completa los datos según tu finiquito o documento de término
  • Adjunta el documento si corresponde

Si firmaste el finiquito electrónico en la Dirección del Trabajo, no necesitas subir archivos.

Documentos que debes tener a mano

Para completar la solicitud sin errores, es clave contar con estos documentos digitalizados:

  • Cédula de identidad vigente
  • Finiquito o documento de término laboral (renuncia o despido)

Condiciones del archivo:

  • Formatos permitidos: PDF, JPG, JPEG o PNG
  • Debe estar a color y completo
  • Peso máximo de 12 MB
  • El nombre del archivo no puede tener “ñ” ni tildes

También puedes hacerlo presencial

Si prefieres atención directa, puedes acudir a una sucursal de AFC. La recomendación es agendar hora previamente para evitar esperas.

  • Llevar cédula de identidad vigente
  • Presentar finiquito original o documento de término

Cómo consultar con tu RUT

Para saber si puedes cobrar el Seguro de Cesantía o revisar tu saldo, debes ingresar a la sucursal virtual de AFC con tu RUT. Desde ahí puedes iniciar la solicitud y hacer seguimiento del pago sin salir de casa.

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