Seguro de Cesantía: Cómo cobrarlo online y qué necesitas
El beneficio permite recibir pagos mensuales si estás cesante. El trámite se hace online con tu RUT y requiere pocos documentos.
La Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) reforzó el llamado a cobrar este beneficio tras el alza del desempleo en Chile. Si estás sin trabajo, podrías acceder a pagos mensuales con un trámite que hoy se puede hacer 100% online.
El beneficio entrega apoyo económico, cobertura de salud y otros respaldos, siempre que tengas cotizaciones registradas. El proceso fue simplificado para evitar filas y permitir que los afiliados gestionen todo desde su casa.
Seguro de Cesantía: quiénes pueden cobrarlo
Este instrumento está dirigido a trabajadores afiliados que quedaron cesantes y cumplen con un mínimo de cotizaciones. El monto y duración dependen de los fondos acumulados en su cuenta individual.
En el actual escenario laboral, se vuelve clave revisar si tienes saldo disponible y activar el pago cuanto antes para evitar quedar sin ingresos.
Cómo hacer el trámite online paso a paso
El proceso se realiza en el sitio oficial de la AFC, ingresando a la sucursal virtual con tu RUT.
- Accede a la Sucursal Virtual con Clave Única o clave AFC
- Ingresa el código que recibirás en tu correo (si usas Clave Única)
- Revisa tu saldo disponible
- Haz clic en “Cobrar Seguro de Cesantía”
- Completa los datos según tu finiquito o documento de término
- Adjunta el documento si corresponde
Si firmaste el finiquito electrónico en la Dirección del Trabajo, no necesitas subir archivos.
Documentos que debes tener a mano
Para completar la solicitud sin errores, es clave contar con estos documentos digitalizados:
- Cédula de identidad vigente
- Finiquito o documento de término laboral (renuncia o despido)
Condiciones del archivo:
- Formatos permitidos: PDF, JPG, JPEG o PNG
- Debe estar a color y completo
- Peso máximo de 12 MB
- El nombre del archivo no puede tener “ñ” ni tildes
También puedes hacerlo presencial
Si prefieres atención directa, puedes acudir a una sucursal de AFC. La recomendación es agendar hora previamente para evitar esperas.
- Llevar cédula de identidad vigente
- Presentar finiquito original o documento de término
Cómo consultar con tu RUT
Para saber si puedes cobrar el Seguro de Cesantía o revisar tu saldo, debes ingresar a la sucursal virtual de AFC con tu RUT. Desde ahí puedes iniciar la solicitud y hacer seguimiento del pago sin salir de casa.