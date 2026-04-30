¿Y Lorena? Protagonista del famoso viral “Anda a laar” reaparece promocionando productos en redes sociales

Joel Cáceres Yáñez se hizo conocido tras aparecer en el programa “133, Atrapados por la realidad” de Chilevisión, donde le confesó su amor a su pareja.

“133, Atrapados por la realidad” fue un exitoso programa policial de Chilevisión que se emitió entre 2007 y 2012 y donde se hizo viral la aparición de Joel Cáceres Yáñez.

Quizás su nombre no diga mucho, pero fue la persona que estando detenido en una patrulla de Carabineros le confesó su amor a su pareja (Lorena) y dejó la recordada frase “Anda a laar”.

“Ahora me voy en cana, pero igual la amo, ya voy a trabajar para darle todo, usted es lo más lindo y me sacó de la droga más fea. Lorena, te amo con todo mi corazón”, fue su declaración.





Protagonista de viral reaparece en redes sociales

Ahora, años después, Joel Cáceres reapareció en redes sociales promocionando artículos de una tienda, Full Led RV.

Se trata de un local con más de 11 mil seguidores en Instagram y ubicado en la comuna de Puente Alto, donde ofrece diferentes artículos para el auto como parlantes, radios, inmovilizador, GPS y luces led.

“Estas son las mejores para que le den su corte… Vayan a laar todos, meo corte”, afirma en el video que tiene 260 mil likes y más de 5 mil comentarios.