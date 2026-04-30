“Dijeron que teníamos que soñar en grande”: María José Quintanilla anunció su primer concierto en el Movistar Arena

La artista nacional se presentará por primera vez en solitario en un arena, lo que causó emoción entre sus seguidores.

Este miércoles, María José Quintanilla confirmó a sus seguidores que el próximo 4 de octubre se presentará por primera vez en el Movistar Arena.

También es la primera vez que la artista nacional se presenta en solitario al interior de un arena, generando emoción entre sus seguidores.





María José Quintanilla se presentará por primera vez en el Movistar Arena

“Parientes ¡Sí se puede! Ustedes muchísimas veces me escribieron y dijeron que teníamos que soñar en grande y querían un Movistar”, comenzó señalando María José.

En esa misma línea, agregó: “Llegó nuestro momento, un concierto lindo, grande, ¡que recorrerá toda nuestra historia!”.

“El 4 de octubre será la fiesta de los parientes, un día para celebrarnos, reunirnos, mirarnos y vivir la música juntos”, comentó la artista.

Quintanilla hizo hincapié en que “quiero ver a todos los que siempre han creído en este camino, ya que jamás se podría haber recorrido sin ustedes”.

“Estoy emocionada, ansiosa y con ganas de que llegue ese día, y como dijo una amiga; ‘¡Pariente que se respeta, va a mi primer Movistar Arena!‘”, detalló la artista.

El concierto será el próximo 4 de octubre a las 19:00 horas, mientras que la venta de entradas comenzará el 5 de mayo a partir del mediodía.

Finalmente, Quintanilla concluyó: “Canto desde muy chiquitita y todo ha valido la pena”.

Revisa las publicaciones de Instagram:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Jose Quintanilla (@mjqoficial)