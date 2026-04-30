Ministra Steinert anuncia querella contra senador Daniel Núñez tras polémica por sociedad con exmarido

“No nos atemorizan bandas criminales, tampoco las calumnias del señor Núñez”, advirtió la secretaria de Estado en un mensaje que publicó en su cuenta de X.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, anunció una querella criminal contra el senador Daniel Núñez, del Partido Comunista, por imputación injuriosa luego de la polémica en torno a una sociedad que ella tiene con su exmarido.

La secretaria de Estado señaló que el parlamentario “dañó su honra” y que tendrá “tolerancia cero” con quienes “perjudiquen a servidoras públicas, como también ocurrió con la ministra Lincolao”.

“No nos atemorizan bandas criminales, tampoco las calumnias del Sr Núñez”, declaró en su cuenta de X, donde citó un video donde Núñez declaró que Steinert “debe dar un paso al costado por su vínculo familiar con abogado narco“.

En el video, el senador señaló que “en todo el mundo se sabe que el narcotráfico, el crimen organizado, buscan infiltrar al Estado“, por lo mismo, advirtió que el vínculo entre la titular de Seguridad y el abogado “es un riesgo para justamente enfrentar esta situación”.

“Por eso entonces es que la ministra debe dar un paso al costado“, arremetió. “En Chile tenemos que tener certeza absoluta que no hay ningún tipo de vínculo, ninguna posibilidad que el narcotráfico o el crimen organizado presionen, utilicen o infiltren al Estado y a sus máximas autoridades”.

Presentaré querella criminal contra senador PC Daniel Núñez, por imputación injuriosa, dañando mi honra. Tolerancia cero a quienes perjudican a servidoras públicas, como también ocurrió con ministra Lincolao. No nos atemorizan bandas criminales, tampoco las calumnias del Sr Nuñez https://t.co/YyxPc3XZtr — Trinidad Steinert (@MinSteinert) April 30, 2026

Polémica por sociedad de ministra Steinert

Vale mencionar que la controversia inició tras una publicación realizada por el diario La Segunda, que señala que la secretaria de Estado “mantiene una sociedad con exdefensor de traficante”.

Se trata de Rodrigo Irrazabal Izikson, cuyo nombre aparece en los registros de la Contraloría General de la República como uno de los profesionales que han prestado servicios en causas por tráfico de drogas.

La ministra Steinert descartó su vinculación con la sociedad, asegurando que aunque no se disolvió tras su separación, es una empresa que no está en funcionamiento. “El abogado con que el titular me vincula es mi exmarido”, confirmó.

En esa línea, explicó que con el hombre “hace 25 años conformamos una sociedad que nunca tuvo movimientos y que no disolvimos una vez anulado nuestro matrimonio“.