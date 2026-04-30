Steinert responde por sociedad con abogado vinculado a causas de narcotráfico: “En política no todo vale”

La ministra de Seguridad Pública salió al paso de la controversia generada tras conocerse que mantiene una sociedad inmobiliaria junto a su expareja, Rodrigo Irrazabal Izikson, quien ha figurado como defensor en causas asociadas a la Ley 20.000.

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, salió al paso de la controversia generada tras conocerse que mantiene una sociedad inmobiliaria vigente junto a su expareja, el abogado Rodrigo Irrazabal Izikson, quien ha figurado como defensor en causas asociadas a la Ley 20.000.

Durante un punto de prensa, la secretaria de Estado descartó cualquier vínculo entre dicha sociedad y las actividades profesionales del jurista, enfatizando que se trata de una empresa sin funcionamiento desde su origen.

“El abogado con que el titular me vincula es mi exmarido, con el que hace 25 años conformamos una sociedad que nunca tuvo movimientos y que no disolvimos una vez anulado nuestro matrimonio”, señaló.

En esa línea, Steinert recalcó que la relación profesional de su expareja con clientes no tiene conexión con la sociedad compartida. “Su relación con ninguno de sus clientes ha sido a través de esta sociedad”, afirmó.





Ministra Steinert tras polémica por sociedad: “En política no todo vale”

La ministra de Seguridad también abordó directamente el enfoque de la información publicada, cuestionando las interpretaciones surgidas a partir del reportaje del diario La Segunda.

“Quiero rechazar tajantemente la insinuación que hace el titular. Una reflexión: en política no todo vale”, expresó.

Asimismo, añadió que, según lo informado por el propio abogado, su participación en causas vinculadas a narcotráfico sería acotada.

“Conocida esta información, él me acaba de señalar que en una sola oportunidad, hace 16 años, representó a una persona vinculada a este tipo de delitos”, indicó.

El origen de la polémica

La controversia surgió luego de que se revelara que la ministra declaró en su patrimonio la sociedad “Inmobiliaria e Inversiones El Yunke Limitada”, constituida en 2001 junto a su entonces esposo.

El nombre del abogado aparece en registros de la Contraloría General de la República que incluyen a profesionales que han intervenido en causas por tráfico de drogas.

Desde el Ministerio de Seguridad se indicó previamente que la sociedad “no tiene movimientos”, que fue creada cuando ambos estaban casados y que, tras la separación, “quedó en el olvido”, asegurando además que no se generaron utilidades ni actividades comerciales.

En medio de la polémica, el presidente José Antonio Kast señaló que revisará los antecedentes antes de emitir una opinión más detallada.