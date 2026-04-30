Horarios del comercio el 1 de mayo: Malls y centros comerciales que abrirán en Chile

Este 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajador, que fue declarado como feriado irrenunciable, lo que afecta directamente el funcionamiento del comercio.

Este viernes 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajador y con ello, se lleva a cabo el segundo feriado irrenunciable del año en Chile.

Según la Ley 19.973, que regula los feriados, hay cinco fechas que son irrenunciables, lo que genera cambios en el horario y funcionamiento del comercio.





¿Los malls y centros comerciales abrirán este 1 de mayo?

El 1 de mayo, al ser considerado un feriado irrenunciable, impide que supermercados, malls, centros comerciales y gran parte del retail puedan funcionar.

Es por ello que el comercio debe permanecer cerrado, a menos que sea atendido por su propio dueño, por lo que existen minimarkets, panaderías y otro tipo de locales comerciales que sí estarán abiertos.

¿Qué comercio sí puede funcionar este 1 de mayo?

Asimismo, la ley establece que también podrán operar:

Clubes y restaurantes.

Establecimientos de entretenimiento como cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs, cabarets, locales comerciales en aeródromos civiles públicos y aeropuertos.

Casinos de juego y lugares de juego que estén legalmente autorizados.

Tiendas de expendio de combustibles.

Farmacias de urgencia y que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria.

Respecto de los locales comerciales que se encuentran dentro de las bencineras, estos pueden funcionar siempre y cuando exista venta directa de los productos que se ofrecen ahí.

Para ello debe existir elaboración y venta de alimentos preparados, permitiendo que el cliente pueda consumir dichos productos en el mismo lugar.

Que sea un feriado irrenunciable puede ocasionar que el horario de funcionamiento del comercio sea modificado para este jueves 30 de abril, por lo que es recomendable realizar compras con tiempo.

Horarios de malls y centros comerciales:

MallPlaza : Jueves 30 de abril abrirá sus puertas hasta las 20:30 y restaurantes y entretenimiento 23:00. Viernes 1 de mayo estará cerrado, excepto cine y restaurantes.

: Jueves 30 de abril abrirá sus puertas hasta las 20:30 y restaurantes y entretenimiento 23:00. Viernes 1 de mayo estará cerrado, excepto cine y restaurantes. Parque Arauco: Jueves 30 de abril abrirá sus puertas hasta las 20:30. Viernes 1 de mayo estará cerrado, excepto cine y restaurantes.

¿Cuáles son los otros feriados irrenunciables del 2026?

En total quedan otros tres feriados irrenunciables durante el 2026: