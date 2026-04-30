Steinert asegura que polémica sociedad era con exmarido vinculado a causas de narcotráfico: “Nunca tuvo movimientos”

La ministra de Seguridad detalló que la empresa la conformó hace 25 años con el también abogado, Rodrigo Irrazabal Izikson, y que tras su separación no se disolvió, pero no está en funcionamiento.

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, salió a aclarar una polémica generada por su vinculación a un abogado que figura como defensor en causas asociadas a la Ley 20.000.

La controversia surgió luego de una publicación realizada por el diario La Segunda, que señala que la secretaria de Estado “mantiene una sociedad con exdefensor de traficante”.

Se trata de Rodrigo Irrazabal Izikson, cuyo nombre aparece en los registros de la Contraloría General de la República como uno de los profesionales que han prestado servicios en causas por tráfico de drogas.





Estando casada con él, Steinert creó en 2001 la sociedad “Inmobiliaria e Inversiones El Yunke Limitada”, la que se mantiene vigente al día de hoy.

La sociedad de Steinert y su exesposo

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, descartó su vinculación con la sociedad, asegurando que aunque no se disolvió tras su separación, es una empresa que no está en funcionamiento.

“El abogado con que el titular me vincula es mi exmarido”, confirmó la secretaria de Estado.

En la misma línea, declaró que con el hombre “hace 25 años conformamos una sociedad que nunca tuvo movimientos y que no disolvimos una vez anulado nuestro matrimonio“, señaló.

Por otra parte, señaló que su expareja ha sido a través de dicha sociedad que tienen en común y aseguró que Rodrigo Irrazabal Izikson representó a solo una persona asociada a la Ley 20.000.

“En una sola oportunidad, hace 16 años, representó a una persona vinculada a este tipo de delitos que señala el titular del periódico”, expuso.