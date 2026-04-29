29/ 04/ 2026 09:24

Ministra Steinert anuncia que solicitará “las penas más duras” para detenidos por secuestro de empresario

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se refirió a la reciente liberación del empresario ferretero de 84 años secuestrado por una banda criminal: “No vamos a parar (…) Frente a delitos tan graves como estos, vamos a seguir investigando y solicitar las penas más duras. Incluso una vez privados de libertad, vamos a combatir el crimen organizado si es que llegaran a instalarse en las cárceles.”