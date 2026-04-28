Habla abuela de niño baleado tras asalto en parcela: “Sólo quería que no le hicieran nada a su tata”

Familiares actualizaron el estado de salud del menor de siete años, quien se mantiene internado en el Hospital Gustavo Fricke. “Fue terrible”, relató su abuela, quien se encontraba con él al momento del ataque.

Un niño de siete años resultó herido tras un violento asalto a una parcela en el sector Pocochay, en la comuna de La Cruz, región de Valparaíso.

Familiares actualizaron su estado de salud del menor de edad, quien se mantiene internado en el Hospital Gustavo Fricke.

“Benjamín está bien, estable dentro de su gravedad. Estamos esperando los resultados de algunos exámenes en el Gustavo Fricke. Lo han atendido muy bien”, afirmó su padre.

Su abuela, en tanto, no pudo contener las lágrimas al relatar lo sucedido ante la prensa. “Fue terrible para él (…) Está fuera de riesgo vital, pero igual hay que esperar que desinflame la cervical“, señaló.

La mujer indicó que estaba acostada con su nieto al momento del ataque. “El niño se asustó tanto cuando mi marido dice ‘nos están asaltando’ (…) Él lo único que quería es que no le hicieran nada a su tata y a su abu“, relató.





Delincuentes se mantienen prófugos

Todo ocurrió cuando cuatro delincuentes ingresaron al domicilio donde el menor estaba al cuidado de sus abuelos. Los sujetos actuaron con total violencia, golpeando en varias ocasiones al dueño de casa.

Luego de esto, sustrajeron diversas especies de la vivienda, momento en que el niño empezó a gritar y uno de los delincuentes sacó un arma y le disparó en la parte posterior del hombro derecho.

El subprefecto Humberto Cortés, jefe de la BIRO Concón, detalló que desde la Policía de Investigaciones (PDI) están realizando las diligencias para identificar a los delincuentes y proceder a su detención. Por mientras, los antisociales permanecen prófugos de la justicia.