Delincuentes roban parcela y balean a niño de 7 años que se encuentra hospitalizado

Todo se dio en el contexto de un robo, cuando cuatro delincuentes ingresaron a la parcela donde el menor estaba al cuidado de sus abuelos.

Un lamentable hecho ocurrió en una parcela en el sector Pocochay, en La Cruz, región de Valparaíso, donde un menor de solo 7 años fue baleado.

Todo se dio en el contexto de un robo, cuando cuatro delincuentes ingresaron al domicilio donde el menor estaba al cuidado de sus abuelos.

De acuerdo a lo informado por Radio Bío Bío, los antisociales actuaron con mucha violencia, quienes intimidaron y golpearon al dueño de casa.





Tras agredir al dueño de casa, los sujetos comenzaron a sustraer joyas, momento en que el niño empezó a gritar y uno de los delincuentes sacó un arma y le disparó en la parte posterior del hombro derecho.

El citado medio indicó que el menor fue atendido por personal del SAMU y trasladado al Hospital Biprovincial Quillota Petorca para finalmente ser derivado al Hospital Gustavo Fricke, donde permanece fuera de riesgo vital.

Mientras que el dueño de casa resultó con una fractura de falange por los golpes que le propinaron los antisociales, quienes lograron huir del lugar.