Le dijeron “patas negras”: Trini Neira se aburrió de los mensajes de odio y reaccionó con advertencia

Tras semanas en la palestra por su polémica con Marité Matus y Camilo Huerta, la influencer expuso a quienes la acosan en redes y llamó a crear consciencia por el odio en las plataformas.

Cansada del acoso y el cyberbullying, Trinidad Neira sacó la voz frente a los mensajes de odio que recibe a diario a través de redes sociales debido a su exposición en medios de comunicación.

Fue mediante sus historias de Instagram donde la influencer mostró decenas de escritos que internautas le han hecho llegar en sus publicaciones, los que han ido en aumento tras su polémica con Marité Matus y Camilo Huerta.

En su mayoría, según se logra apreciar en la imagen, son textos que incluyen crudas denostaciones e insultos, varios de ellos haciendo referencia a su supuesto affaire con el personal trainner.

“Es una ordinaria, debería estar estudiando“, “Parásito de la sociedad”, “Patas negras”, “Tan ordinaria como la madre”, “Puros cesos con agua”, fueron algunos de los ataques que mostró.





La reflexión de Trini Neira: “No saben cómo pueden afectar”

Tras exponer a sus “haters”, Trinidad publicó una reflexión en la que hizo un llamado a crear consciencia con quien está al otro lado de la pantalla. “Les dejo un poquito de lo que me ha llegado últimamente”, comenzó diciendo.

“En cuanto a la historia anterior, no le voy a gustar a todo el mundo y está perfecto, no vine a caer bien”, sinceró. “Pero sí me sorprende el nivel de violencia al que puede llegar la gente”.

“La mayoría habla sin saber y con ganas de hacer daño. Agradezco ser fuerte de mente y no tomar decisiones erróneas. Empiecen a tomarle el peso a sus palabras, no saben cómo pueden afectar al otro“, advirtió.

Finalmente, Neira señaló que “si algo no les gusta o no saben, pasen de largo”. “Todo se devuelve en esta vida, les deseo lo mejor y mucho amor para sus corazoncitos”, concluyó.