Lo mantuvieron en secreto… hasta ahora: Camilo Zicavo y Daniela Pérez revelan el nacimiento de su primer hijo

El cantante y la actriz compartieron una publicación con las primeras imágenes junto a su bebé y su nueva vida familiar.

Camilo Zicavo y Daniela Pérez anunciaron este martes el nacimiento de su primer hijo juntos.

El cantante y la actriz realizaron una publicación en conjunto en sus cuentas de Instagram en la que le dieron la bienvenida al pequeño.

Según contaron, el bebé llegó al mundo el pasado 2 de marzo pero mantuvieron la noticia en reserva hasta ahora.





También contaron que su hijo lleva por nombre José Nicanor y revelaron los tiernos apodos que tiene la familia para él.

“Algunas desde el 2 de marzo. Se llama José Nicanor, pero le decimos pepe, pepino, pepinillo”, escribieron los padres.

En octubre del año pasado Camilo Zicavo y Daniela Pérez anunciaron que se encontraban esperando a su primer hijo, luego de un año marcado por la polémicas tras el mediático quiebre del músico con la cantante Denise Rosenthal.

Camilo Zicavo y Daniela Pérez presentaron a su hijo