La íntima dedicatoria de Ignacia Michelson tras ganar Miss Universo: “Busqué durante años la aprobación de mi papá”

A través de su cuenta de Instagram, y tras pronunciar un discurso que se hizo viral en redes sociales, la ex chica reality reflexionó sobre su relación con su padre tras obtener la preciada corona.

La ex chica reality Ignacia Michelson emocionó a sus seguidores al compartir una íntima reflexión sobre sus vínculos familiares tras obtener la corona como nueva Miss Universo Santiago.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo publicó un carrusel de fotografías en las que aparece acompañada junto a su padre. Allí, en el texto, aprovechó de confesar: “Busqué durante años la aprobación de mi papá”.

“Quería demostrarle que aunque eligiera un camino distinto al que él soñaba para mí, también podía irme bien”, sinceró también en la red social, donde concluyó que su esfuerzo, por suerte, sí valió la pena.

“Hoy, después de tanto esfuerzo, lágrimas, trabajo y fe, por fin está orgulloso de mí…y yo también lo estoy de mí misma“, celebró Michelson, quien destacó este importante avance en la relación con su progenitor.

Finalmente, la creadora de contenidos sinceró que “ganar Miss Universo me enseñó algo invaluable”. “Uno tiene que seguir su propio camino. Los sueños sí se cumplen cuando te atreves a creer en ti, incluso cuando nadie más lo hace al principio”, cerró.





El viral discurso de Michelson en Miss Universo

Vale recordar que, tras ganar el certamen, Michelson concedió un discurso que a los minutos se viralizó en redes sociales: “Sé que no soy el perfil esperado, pero quiero decirle a todas las mujeres que yo sé que he cometido errores”.

En esa misma línea, agregó: “Tengo un pasado que muchas veces me ha condenado, pero que, a pesar de todo, nosotras podemos reconstruirnos cada vez que nosotras queramos”.

“Podemos partir de cero siempre, porque en la vida solo fue un episodio y no el capítulo completo”, indicó. Finalmente, comentó: “Quiero que las mujeres salgan de su zona de confort, que se atrevan, porque si yo pude, ustedes también pueden hacerlo”.

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