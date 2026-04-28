Chantal Gayoso respondió a rumores de embarazo: Thiago Cunha sorprendió con revelador comentario

A través de Instagram, la exparticipante de Rojo respondió a las constantes preguntas de sus seguidores sobre la posibilidad de convertirse en madre.

La bailarina Chantal Gayoso salió al paso de los rumores en redes sociales sobre un supuesto embarazo, fruto de su relación sentimental con Thiago Cunha.

A través de Instagram, la ex Rojo respondió a las constantes preguntas de sus seguidores ante la posibilidad de convertirse en madre.

“Me acaban de decir que estás embarazada. ¿Es cierto?”, le preguntaron, a lo que ella respondió tajantemente que “no”.

Según Gayoso, las especulaciones comenzaron a surgir debido a una marca en su estómago. Sin embargo, aclaró que se debió a una quemadura mientras cocinaba panqueques.

“No estoy embarazada. Muchas gracias por las felicitaciones. Todo el mundo felicitando y hablando por interno”, comentó la joven, quien se tomó con humor los rumores.





El comentario de Thiago Cunha por rumores de embarazo

Otra persona fue más allá y sorprendió a Chantal al comentar: “Estás embarazada Tienes pura cara!”. No obstante, la bailarina reiteró que esta información es falsa.

“Me dicen ‘tienes pura cara de embarazada’ y no, chicas”, enfatizó Gayoso. En ese momento, Thiago Cunha interviene con un llamativo comentario. “Lo quiere, que es otra cosa”, lanzó.

“Si algún día estoy embarazada, me voy a aguantar lo más posible para estar segura”, sentenció la pareja del brasileño.