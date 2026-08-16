¿Eres madre y estás jubilada? Revisa el paso a paso para solicitar el Bono por Hijo

El Instituto de Previsión Social (IPS) entrega un aporte económico de cerca de $165.000 extra por cada hija o hijo.

Con el propósito de aumentar las pensiones de mujeres mayores de 65 años y compensar el tiempo dedicado a la crianza y los cuidados, el Instituto de Previsión Social (IPS) entrega el Bono por Hijo.

Este es un aporte ecónomico de alrededor de $165.000 extra por cada hija o hijo nacido vivo o adoptado, al que pueden acceder aquellas madres que estén jubiladas.

Conoce a continuación el paso a paso para solicitar el Bono por Hijo y cuáles son sus requisitos.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Bono por Hijo?

Antes de solicitar el beneficio, debes asegurarte de cumplir con las condiciones establecidas por el IPS.

De esta manera, podrán recibir el Bono por Hijo aquellas mujeres jubiladas que sean madres y pertenezcan a uno de los siguientes grupos:

Estar afiliadas a una AFP y haber comenzado a recibir una pensión a partir del 1 de julio de 2009.

y haber comenzado a recibir una pensión a partir del 1 de julio de 2009. Ser beneficiarias de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

de la Pensión Garantizada Universal (PGU). No estar afiliadas a una AFP, pero recibir la PGU y una Pensión de Sobrevivencia otorgada por una AFP, una compañía de seguros o el Instituto de Previsión Social (IPS) desde el 1 de julio de 2009.

Además, es esencial que hayan residido en Chile durante al menos 20 años, de manera continua o discontinua, desde que cumplieron los 20 años de edad.





Si cumplo con los requisitos ¿Cómo solicitar el Bono por Hijo?

Para solicitar el aporte económico, puedes hacerlo a través del sitio web de ChileAtiende.

Para esto, deberás ingresar con tu ClaveÚnica y seguir los pasos que indique la plataforma hasta completar el proceso.

Además, si así lo prefieres, puedes solicitar el Bono por Hijo con tu cédula de identidad a través de los siguientes métodos:

Videoatención en ChileAtiende

Sucursal ChileAtiende

Oficina de tu AFP

Si deseas conocer si eres beneficiaria, puedes consultar con RUT, fecha de nacimiento y ClaveÚnica haciendo click en la siguiente imagen.