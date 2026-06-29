PGU sube en septiembre para mayores de 75 años: Conoce el nuevo monto que recibirán

Revisa a continuación los detalles de cómo acceder a este aumento y qué requisitos se necesitan.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un aporte mensual que entrega el Estado a las personas de 65 años o más para complementar sus ingresos durante la jubilación.

La cifra del beneficio consta actualmente de $231.732 para quienes tienen entre 65 y 81 años, y de $250.275 para personas mayores de 82 años. Sin embargo, a contar de septiembre uno de estos grupos tendrá un aumento en su beneficio.





Quiénes recibirán un aumento de la PGU en septiembre

A contar del mes de septiembre, el monto máximo de la PGU ($250.275) llegará a más personas, ya que será entregado a quienes tengan 75 al 30 de septiembre de 2026 .

Así, el único requisito además de cumplir con la edad establecida será:

Ya ser beneficiario de la Pensión Garantizada Universal.

Para que los beneficiarios mayores de 75 años reciban su aumento, no necesitar realizar ningún trámite ya que será actualizado de forma automática en el sistema.

En el caso de quienes cumplan la mayoría de edad necesaria entre octubre de 2026 y agosto de 2027, también podrán acceder a este aumento una vez cumplan los 75 años, siempre y cuando sigan cumpliendo los requisitos para obtener la PGU.