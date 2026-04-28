Línea 8 del Metro entra en etapa clave: Conoce el trazado definitivo y por cuáles comunas pasará

El Servicio de Evaluación Ambiental entregó una recomendación favorable y ahora al proyecto solo resta pasar por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana. Conoce aquí todos los detalles.

Una recomendación favorable otorgó el Servicio de Evaluación Ambiental a la futura Línea 8 del Metro de Santiago, dejando listo al proyecto para su votación definitiva en la comisión ambiental, que tendrá lugar a principios de mayo.

Se trata de un paso clave para la construcción y operación del nuevo trazado, el cual se estima que beneficiará a una población estimada de 1,9 millones de habitantes y que promete reducir los tiempos de viaje en un 41%.

La nueva línea, que verá la luz dentro de los próximos años, conectará a Providencia y Puente Alto, pasando también por las comunas Ñuñoa, Macul, Peñalolén, La Florida y Puente Alto.

Las futuras estaciones de la Línea 8

La Línea 8 del Metro de Santiago tendrá 14 estaciones, de las cuales tres de ellas serán de combinación, mientras que el trazado será subterráneo en su totalidad.

Aunque aún no tienen sus nombres definidos, las estaciones se ubicarán en las siguientes calles:

Puente Alto

Camilo Henríquez / Cerro Punta Negra

Camilo Henríquez / Diego Portales

La Florida

Trinidad

Rojas Magallanes

Walker Martínez

Macul

Macul (combinación con Línea 4)

Doctor Amador Neghme R.

Quilín

Rodrigo de Araya

Ñuñoa / Providencia

José Pedro Alessandri / Grecia

Chile-España (combinación con Línea 3)

General José Artigas / P. Lautaro Ferrer

Los Leones / Eliodoro Yáñez

Los Leones (combinación con Línea 6)

Las fechas para la Línea 8

Aunque la aprobación del organismo significa un avance importante en el proyecto, los vecinos tendrán que esperar algunos años más, pues se ejecutará en dos etapas que se extenderán hasta la próxima década:

Apertura del primer tramo con la mayoría de las estaciones : 2032

: 2032 Entrada en operación del tramo final hasta Providencia: 2033

Tras este espaldarazo del SEA y la eventual aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, ambos trámites permitirían dar inicio en la brevedad a las licitaciones de construcción.