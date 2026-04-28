AHORA | Hay 9 estaciones cerradas: Metro interrumpe servicio de la Línea 4
Según informaron, el servicio solo está disponible entre Vicente Valdés y Tobalaba, y se está desplegando apoyo de buses en superficie.
Metro de Santiago anunció la interrupción del servicio de la Línea 4 debido a una persona en la vía.
Desde el tren subterráneo informaron que solo está disponible entre Vicente Valdés y Tobalaba.
Las estaciones que permaneces cerradas son:
- Rojas Magallanes
- Trinidad
- San José de la Estrella
- Los Quillayes
- Elisa Correa
- Hospital Sótero del Río
- Protectora de la Infancia
- Las Mercedes
- Plaza de Puente Alto
🔴#AlertaMetro #L4
Servicio #L4 @metrodesantiago solo está operativo entre Vicente Valdés a Tobalaba.
🔁🚍En superficie se activan buses #ApoyoMetro paralelos a L4 en #bucle entre Vicente Valdés y Plaza Puente Alto.
✅Además reforzamos servicios:… pic.twitter.com/QibZC5RIe8
— Red Movilidad (@Red_Movilidad) April 28, 2026