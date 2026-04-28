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AHORA | Hay 9 estaciones cerradas: Metro interrumpe servicio de la Línea 4

Según informaron, el servicio solo está disponible entre Vicente Valdés y Tobalaba, y se está desplegando apoyo de buses en superficie.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

Metro de Santiago anunció la interrupción del servicio de la Línea 4 debido a una persona en la vía.

Desde el tren subterráneo informaron que solo está disponible entre Vicente Valdés y Tobalaba.

Las estaciones que permaneces cerradas son:

  • Rojas Magallanes
  • Trinidad 
  • San José de la Estrella 
  • Los Quillayes
  • Elisa Correa
  • Hospital Sótero del Río
  • Protectora de la Infancia
  • Las Mercedes
  • Plaza de Puente Alto

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