AHORA | Hay 9 estaciones cerradas: Metro interrumpe servicio de la Línea 4

Según informaron, el servicio solo está disponible entre Vicente Valdés y Tobalaba, y se está desplegando apoyo de buses en superficie.

Metro de Santiago anunció la interrupción del servicio de la Línea 4 debido a una persona en la vía.

Desde el tren subterráneo informaron que solo está disponible entre Vicente Valdés y Tobalaba.

Las estaciones que permaneces cerradas son:

Rojas Magallanes

Trinidad

San José de la Estrella

Los Quillayes

Elisa Correa

Hospital Sótero del Río

Protectora de la Infancia

Las Mercedes

Plaza de Puente Alto