Contraloría reveló los colegios más denunciados por violencia escolar: Todos se ubican en la RM

Un informe del organismo detectó serias falencias en la supervisión de casos de violencia escolar en el país, apuntando directamente a la falta de fiscalización por parte de la Superintendencia de Educación.

Un informe de la Contraloría General de la República reveló serias falencias en la supervisión de casos de violencia escolar en el país, apuntando directamente a la falta de fiscalización por parte de la Superintendencia de Educación en establecimientos con altos niveles de denuncias.

De acuerdo al informe N°660 de 2025, el organismo fiscalizador concluyó que los colegios que concentraron la mayor cantidad de sanciones y denuncias durante 2024 y 2025, en el marco del programa Convivencia y Salud Mental, no fueron objeto de fiscalizaciones.

Los colegios más denunciados por violencia escolar

El informe dio a conocer los establecimientos educacionales que concentran la mayor cantidad de denuncias y sanciones en el período auditado. Todos se ubican en la Región Metropolitana.

Instituto Nacional José Miguel Carrera (Santiago)

Liceo José Victorino Lastarria (Providencia)

Internado Nacional Barros Arana (Santiago)

Liceo de Aplicación (Santiago)

Liceo Manuel Barros Borgoño (Santiago)

Liceo N°7 Luisa Saavedra (Providencia)

Liceo Carmela Carvajal (Providencia)





Hallazgos de Contraloría por violencia escolar

El documento examinó el rol de la Subsecretaría de Educación en la implementación de medidas para garantizar la convivencia escolar.

A nivel nacional, entre 2020 y el 13 de octubre de 2025 se registraron 35.410 denuncias por violencia escolar. Sin embargo, solo 1.727 de estos casos fueron efectivamente fiscalizados, lo que evidencia una brecha significativa en la respuesta institucional.

Según el informe, lejos de disminuir, este tipo de denuncias ha ido en aumento en los últimos años, consolidándose como una de las principales problemáticas del sistema escolar público.

En estos recintos se detectaron además irregularidades en los procesos de reubicación de estudiantes sancionados por hechos de violencia.





La Contraloría constató que 38 alumnos fueron reubicados en otros colegios emblemáticos o incluso en el mismo establecimiento del que habían sido expulsados o se les había cancelado la matrícula, sin cumplir con la normativa vigente.

En detalle, el informe señala que el 21% de los estudiantes sancionados regresó al mismo establecimiento, sin que los directores ejercieran su facultad de oponerse a dicha reincorporación. En tanto, el 79% restante fue trasladado a otros colegios con altos índices de conflictividad, lo que, según el organismo, podría perpetuar el problema en lugar de resolverlo.

Frente a estos hallazgos, se instruyó a la Superintendencia de Educación y a la Subsecretaría de Educación adoptar medidas coordinadas para corregir estas deficiencias.