21/ 04/ 2026 21:59

Había sido expulsado de dos colegios antes: Lo que se sabe del escolar detenido por lanzar bengala

Un estudiante de 16 años fue detenido por lanzamiento de bengalas en el Colegio Alessandri, ubicado en calle Bustamante, en Providencia. Este incidente derivó en un forcejeo entre el estudiante y personal del establecimiento, tras lo cual Carabineros lo detuvo. En el recinto se encontraron 19 botellas con mechas. El escolar tenía antecedentes por violencia y había sido expulsado de dos colegios antes.