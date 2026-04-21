“Buena, pero zurda”: MOP se desmarca del Excel que calificaba a funcionarios públicos en Coquimbo

El documento, que habría sido adjuntado por error en un correo masivo desde una repartición pública, incluye comentarios que ponen énfasis en la supuesta orientación política de varios funcionarios.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) salió al paso de la filtración de una supuesta planilla de Excel, en la que se calificaba con distintos términos a funcionarios de Secretaría Regional de la cartera en la Región de Coquimbo.

El documento, que habría sido adjuntado por error en un correo masivo desde una repartición pública a funcionarios de un ministerio, incluye comentarios que ponen énfasis en la presunta orientación política de las personas evaluadas.

Dentro de los ejemplos contenidos en el Excel, se encuentran calificativos como “ni fu ni fa zurdo”, “buena, pero zurda” y “el más zurdo de todos, nefasto, sí o sí fuera”, entre otros.

Exijo explicaciones a ministro @martinarrau sobre esta persecución política contra funcionarios del @mopcoquimbo.

Califican a trabajadora de “buena pero zurda”, lo que demuestra que no importa la capacidad, sino solo la finalidad de meter a “los suyos”

Estudiaré acciones legales https://t.co/2FmGHvRLHK pic.twitter.com/7e2CN7C2ZU — Daniel Nuñez A. (@daniel_nunez_a) April 20, 2026

La respuesta del gobierno por Excel del MOP Coquimbo

A través de una declaración pública, la Secretaría Regional Ministerial involucrada en la polémica aclaró que “la planilla difundida en medios y redes sociales no tiene su origen en esta cartera ni forma parte de sus procesos internos de gestión o evaluación de funcionarios”.

“Dicho archivo habría sido enviado desde el SERVIU de la Región de Coquimbo en el contexto de un correo masivo ajeno al MOP”, explicó la repartición ministerial.

En ese contexto, indicaron que SERVIU “ha instruido un sumario administrativo para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades”.

“Hemos solicitado todos los antecedentes del caso y colaboraremos con las instancias correspondientes para que se esclarezca completamente lo ocurrido. La confianza en las instituciones se construye con seriedad, transparencia y reglas claras”, cerró el comunicado.





En tanto, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, señaló este martes que “la Seremi de Obras Públicas de Coquimbo aclaró que este documento no tenía origen en su cartera y no forma parte de sus procesos administrativos internos de gestión o evaluación de personal“.

“El Serviu instruyó un sumario administrativo y estamos dispuestos a colaborar en cualquier procedimiento para esclarecer estos hechos”, agregó.

“Evidentemente, esta no es la forma como gobierno de hacer ningún tipo de documento, lo condenamos, pero, como bien se dijo en la institución, esto no tiene su origen en la cartera y se instruyó el sumario correspondiente”, concluyó Sedini.