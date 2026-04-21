“Peleas chicas”: Mara Sedini evita entrar en debate por críticas a dichos de ministra Ximena Lincolao

La vocera de gobierno le bajó el perfil a los cuestionamientos que han recibido las palabras de las ministras Ximena Lincolao y Natalia Duco en las últimas jornadas. “No tenemos tiempo para eso”, afirmó.

Este martes, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, se refirió a los cuestionamientos que ha recibido la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, tras afirmar que “ser pobre fue uno de sus mejores regalos“.

Tras ser consultada por estos dichos, la portavoz del gobierno le bajó el perfil a las críticas, calificándolas como “interpretaciones de mala fe” y “peleas chicas“.

Una respuesta que también tuvo para abordar las críticas que surgieron contra la ministra de Deportes, Natalia Duco, quien estableció como una prioridad la “ropa linda para los seleccionados nacionales“.

“Siempre supimos que uno de los grandes desafíos de la instalación del Gobierno iba a ser tener que enfrentarnos a diversas interpretaciones de mala fe de cada cosa que dijera un ministro o una autoridad de este Gobierno”, afirmó la vocera.





El nuevo traspié de Mara Sedini: “Estamos trabajando contra la seguridad”

En la misma línea, la ministra evitó entrar en el debate de los dichos, señalando que “no tenemos tiempo para eso, tenemos proyectos importantes“.

“Estamos trabajando contra el crimen organizado, contra la seguridad, contra la migración irregular“, continuó haciendo referencia luego al paquete de medidas que ingresarán al Congreso como parte del plan “Reconstrucción”.

Finalmente, Sedini recalcó que “la verdad es que estar enfocados en interpretaciones de mala fe, no tenemos tiempo para eso y nuestro objetivo es preocuparnos de las urgencias de los chilenos y no de los debates y peleas chicas“.