“Cobarde nunca he sido. Ábreme la puerta y me voy”: Pincoya enfrentó a Gran Hermano y logró la eliminación de su enemigo

“Si tú quieres que yo abandone tu casa, yo me quiero ir por la puerta grande y déjame sacar la foto de mi hijo”, dijo Pincoya ante el reto de Gran Hermano y demostró nuevamente que el público la respalda desde Chile.

Jennifer Galvarini se encuentra viviendo complejos momentos en la casa de Gran Hermano Argentina Generación Dorada, tras los constantes hostigamientos de Brian Sarmiento, Tamara Paganini y Martín Rodríguez.

Los participantes la atacaron verbalmente en constantes oportunidades, culpándola por una sanción que recibieron todos los jugadores el fin de semana, llevando a la oriunda de Chiloé a plantear su renuncia a Gran Hermano.





¿Qué está pasando con Pincoya en Gran Hermano?

Sin embargo, este último activó la puerta giratoria para que ella pudiese retirarse, lo que causó la furia de Pincoya, quien le dijo: “Por la puerta giratoria no me voy a ir. Por la puerta grande, si me abres la puerta grande, me voy al tiro. Solamente saco la foto de mi hijo”.

En esa misma línea, agregó: “Ya saben a quién pueden votar, porque yo cobarde nunca he sido. Ábreme la puerta y me voy al tiro”.

La jugadora decidió quedarse y generó un momento histórico tras haber enfrentado directamente al dueño de casa, mientras que en Chile ya se gestaba desde hace horas una campaña contra Martín.

Rodríguez estaba en eliminación con Nazareno Pompei y perdió por un 54,4%, lo que dejó en shock a sus amigos, quienes reclamaron e incluso aseguraron que Gran Hermano manipula las votaciones.

“Chicos, votenme, por favor, para que mi gente me saque; no quiero estar acá, siento que soy el blanco de una manada de perros c… No estoy de acuerdo con estar los cuatro meses peleando constantemente”, suplicó Pincoya a sus compañeros tras la eliminación de Martín.

Finalmente, desde fuera de la casa, el público argentino vitoreó a la oriunda de Chiloé tras haber enfrentado a Gran Hermano y demostró que tiene seguidores que la apoyan fuertemente.

Revisa las publicaciones en redes sociales: