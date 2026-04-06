“Tu conducta fue inadecuada”: Revuelo tras lapidaria sanción de Gran Hermano a Pincoya por pelea con Tamara Panganini

Tamara no recibió sanción por parte de Gran Hermano, lo que generó malestar entre los usuarios en redes sociales que apoyan activamente a Pincoya.

Revuelo causó en redes sociales el último capítulo de Gran Hermano Argentina Generación Dorada, luego de que se diera a conocer la sanción a Jennifer Galvarini, también conocida como “Pincoya”.

La jugadora chilena tuvo una intensa pelea con Tamara Paganini, luego de que esta última sacara la ropa de Pincoya desde la secadora.





¿Cuál fue la sanción para Pincoya?

Jennifer la increpó en duros términos y Tamara respondió lanzándole una taza de café, cuyo líquido Galvarini aseguró que estaba caliente.

La producción argumentó que el café estaba a temperatura ambiente y aseguró que Pincoya estaba teniendo una reacción exagerada.

“Una de ellas se extralimitó al punto de transgredir las pautas elementales de convivencia; Pincoya, considero que tu conducta fue inadecuada y por eso recibirás una sanción”, señaló Gran Hermano.

En esa misma línea, informó las sanciones: “Formas parte de la próxima placa; además, te niego el derecho a nominar la semana que viene y no podrás jugar la prueba por el liderazgo. Esa es mi decisión”.

Además, comentó: “Hay más. Es evidente que parte de la casa continúa sin tomarme en serio; lo lamento mucho porque se perjudican todos”.

Por su parte, Tamara no recibió ningún castigo, lo que generó malestar entre los internautas en redes sociales que apoyan activamente a Pincoya.

Gran Hermano sancionó a todos los jugadores por no entrar a tiempo a la casa después de escuchar gritos desde afuera con la mitad del presupuesto semanal y la mitad del tiempo para la compra.

Finalmente, tras el anuncio, Pincoya y Tamara tuvieron un breve intercambio, donde Panganini ironizó sobre el castigo que recibió la jugadora.

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